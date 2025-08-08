На Волыни пограничники задержали проводника поезда, который пытался вывезти мужчину в Польшу

фото: ГНСУ

В «Ягодине» задержали проводника, пытавшегося вывезти мужчину в Польшу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители выяснили, что проводник одного из вагонов поезда заграничного следования – 37-летний житель Житомирщины, пытался наладить канал незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу.

За свои услуги он просил 7000 долларов США. Схема предусматривала укрывательство "клиента" в служебном купе.

Кроме того, железнодорожник пытался привлечь к противоправной деятельности военнослужащего Госпогранслужбы, предлагая ему взятку в размере 5000 долларов.

За совершенное железнодорожнику грозит лишение свободы.

Напомним, недавно на Волыни разоблачили схему переправки мужчин через границу. Противоправную деятельность организовал 22-летний житель Луцкой общины совместно с 20-летним односельчанином.