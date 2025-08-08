На Львовщине задержали микроавтобус с партией гаджетов известных брендов более чем на полмиллиона гривен
На днях, 6 августа, на пункте пропуска "Шегини-Медика" таможенники пресекли попытку незаконного ввоза техники в Украину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.
Водитель микроавтобуса Renault Trafic, 50-летний житель Ивано-Франковской области, для прохождения контроля выбрал полосу "зеленый коридор".
В ходе осмотра в авто таможенники нашли 59 единиц электроники известных брендов – Samsung, Xiaomi, Apple, Sony, Marshall, DJI, Logitech, Microsoft, Asus, Bosch и т.д. Это были телефоны, планшеты, смартчасы, наушники и другие устройства и аксессуары.
Ориентировочная стоимость изъятого превышает 522 тысяч гривен.
По данному факту таможенники составили админпротокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, ранее во Львовской области накрыли контрабанду мобильных телефонов, жидкостей для электронных сигарет и парфюмерии. Ориентировочная стоимость изъятых товаров составляет более 30 млн грн.