Фото: БЭБ

Обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая организовала это преступление, уже передан в суд

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области завершили досудебное расследование по делу о незаконном вывозе лесоматериалов за пределы Украины.

Детективы БЭБ завершили расследование дела

По данным следствия, женщина, официально зарегистрированная как физическое лицо-предприниматель, создала канал контрабанды лесопродукции из орешника в страны Европейского Союза. Для прикрытия нелегальной деятельности она использовала поддельные документы, на основании которых получала сертификаты о происхождении древесины и пиломатериалов, изготовленных из нее.

Женщину подозревают в контрабанде леса

Правоохранители зафиксировали факт незаконной перевозки более 17 кубометров лесоматериалов через таможенную границу Украины. Кроме того, установлено, что фигурантка легализовала средства, полученные преступным путем.

Материалы дела переданы в суд

Женщине сообщено о подозрении по двум статьям - контрабанда лесоматериалов, в том числе ценных пород деревьев, и легализация доходов, полученных преступным путем. В настоящее время досудебное расследование завершено, а материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

