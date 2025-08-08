09:59  08 августа
08 августа 2025, 11:36

Во Львовской области разоблачили женщину, которая организовала незаконный экспорт лесоматериалов в ЕС

08 августа 2025, 11:36
Фото: БЭБ
Обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая организовала это преступление, уже передан в суд

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области завершили досудебное расследование по делу о незаконном вывозе лесоматериалов за пределы Украины.

Детективы БЭБ завершили расследование дела

По данным следствия, женщина, официально зарегистрированная как физическое лицо-предприниматель, создала канал контрабанды лесопродукции из орешника в страны Европейского Союза. Для прикрытия нелегальной деятельности она использовала поддельные документы, на основании которых получала сертификаты о происхождении древесины и пиломатериалов, изготовленных из нее.

Женщину подозревают в контрабанде леса

Правоохранители зафиксировали факт незаконной перевозки более 17 кубометров лесоматериалов через таможенную границу Украины. Кроме того, установлено, что фигурантка легализовала средства, полученные преступным путем.

Материалы дела переданы в суд

Женщине сообщено о подозрении по двум статьям - контрабанда лесоматериалов, в том числе ценных пород деревьев, и легализация доходов, полученных преступным путем. В настоящее время досудебное расследование завершено, а материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что во Львовской области разоблачили женщину, которая наладила схему незаконного вывоза лесоматериалов в страны Европейского Союза. В настоящее время досудебное расследование завершено, а дело уже передано в суд.

08 августа 2025
