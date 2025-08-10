16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
18:21  10 серпня
У Львові озброєний чоловік захопив заручників у будівлі супермаркету
10:11  10 серпня
5-річний хлопчик з Київщини загубився на пляжі Одещини, пройшовши 8 км
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2025, 15:57

На Волині у пасажирки автобуса виявили заборонені галюциногенні гриби

10 серпня 2025, 15:57
Читайте также на русском языке
Фото: Волинська митниця
Читайте также
на русском языке

У металевій банці знаходилися сушені гриби, які, за попередніми даними, можуть містити психотропні речовини псилоцин та псилоцибін

Про це повідомляє Волинська митниця, передає RegioNews.

На митному пункті пропуску Ягодин під час перевірки рейсового автобуса, що прямував зі Струмівки до Варшави, у багажі однієї з пасажирок виявили заборонені речовини. Ці речовини заборонені для обігу в Україні.

Окрім грибів, митники вилучили металевий гріндер із залишками рослинної речовини. Затримання стало можливим завдяки службовій собаці, яка виявила заборонені предмети під час огляду багажу. Тварина продемонструвала високий рівень підготовки і допомогла працівникам митниці у виявленні контрабанди.

Вилучені гриби передані правоохоронцям для розслідування

Знайдені речовини передано правоохоронним органам для подальшого розслідування. За попередньою кваліфікацією, випадок має ознаки кримінального правопорушення за статтею 305 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Службова собака допомогла виявити заборонені речовини

Правоохоронці продовжують роботу з метою встановлення всіх обставин справи і запобігання незаконному ввезенню заборонених речовин через державний кордон. Митники нагадують пасажирам про суворе дотримання правил і заборону перевезення небезпечних речовин.

Нагадуємо, що у Києві нещодавно затримали двох чоловіків, які займалися торгівлею психотропними речовинами. Правоохоронці виявили склад із забороненими речовинами у приміщенні наукового інституту та встановлюють подробиці їхньої діяльності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинь митниця психотроп грибы контрабанда службові собаки
На Волині прикордонники затримали провідника потяга, який намагався вивезти чоловіка до Польщі
08 серпня 2025, 15:56
На Львівщині викрили жінку, яка організувала незаконний експорт лісоматеріалів у ЄС
08 серпня 2025, 11:36
На Львівщині затримали мікроавтобус із партією гаджетів відомих брендів на понад пів мільйона гривень
08 серпня 2025, 05:38
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Росія нанесла авіаудар по центральному автовокзалу Запоріжжя, є постраждалі серед цивільних
10 серпня 2025, 18:54
У Львові озброєний чоловік захопив заручників у будівлі супермаркету
10 серпня 2025, 18:21
Джей Ді Венс заявив про припинення США фінансування війни в Україні
10 серпня 2025, 17:58
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, є поранені
10 серпня 2025, 17:39
Російські війська та техніка стягуються до Білорусі - повідомлення ДПСУ
10 серпня 2025, 16:42
У Києві секретарка Святошинського суду опублікувала фото з цигаркою та нацистським символом
10 серпня 2025, 16:30
Закінчення війни має бути чесним - спільна заява лідерів Європи напередодні переговорів Трампа і Путіна
10 серпня 2025, 15:24
11 серпня Україну накриють грози та шквали: де чекати негоди
10 серпня 2025, 14:19
Телеведучий Орест Дрималовський став новим речником Міноборони
10 серпня 2025, 14:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »