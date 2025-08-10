Фото: Волинська митниця

У металевій банці знаходилися сушені гриби, які, за попередніми даними, можуть містити психотропні речовини псилоцин та псилоцибін

Про це повідомляє Волинська митниця, передає RegioNews.

На митному пункті пропуску Ягодин під час перевірки рейсового автобуса, що прямував зі Струмівки до Варшави, у багажі однієї з пасажирок виявили заборонені речовини. Ці речовини заборонені для обігу в Україні.

Окрім грибів, митники вилучили металевий гріндер із залишками рослинної речовини. Затримання стало можливим завдяки службовій собаці, яка виявила заборонені предмети під час огляду багажу. Тварина продемонструвала високий рівень підготовки і допомогла працівникам митниці у виявленні контрабанди.

Вилучені гриби передані правоохоронцям для розслідування

Знайдені речовини передано правоохоронним органам для подальшого розслідування. За попередньою кваліфікацією, випадок має ознаки кримінального правопорушення за статтею 305 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Службова собака допомогла виявити заборонені речовини

Правоохоронці продовжують роботу з метою встановлення всіх обставин справи і запобігання незаконному ввезенню заборонених речовин через державний кордон. Митники нагадують пасажирам про суворе дотримання правил і заборону перевезення небезпечних речовин.

Нагадуємо, що у Києві нещодавно затримали двох чоловіків, які займалися торгівлею психотропними речовинами. Правоохоронці виявили склад із забороненими речовинами у приміщенні наукового інституту та встановлюють подробиці їхньої діяльності.