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25 июля 2025, 19:40

В Киеве задержали двух наркоторговцев: у них изъяли психотропов на 800 тыс. грн

25 июля 2025, 19:40
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Фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве правоохранители задержали двух местных жителей, которых подозревают в распространении крупной партии наркотиков и психотропных веществ

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 26- и 38-летние мужчины организовали канал поставки запрещенных веществ в столицу, наладив систему хранения и сбыта. Один из них обустроил хранилище в помещении одного из научных институтов НАН Украины, где хранил альфа-PVP и амфетамин. Заказы принимал через закрытый Telegram-канал, а доставку осуществлял по почте.

Во время обысков правоохранители изъяли у первого подозреваемого 0,5 кг альфа-PVP, 0,5 кг амфетамина и электронные весы. У второго - значительно большее количество наркотиков: 1,5 кг альфа-PVP, 600 г мефедрона, по полкилограмма МДМА и амфетамина, 100 г ЛСД, 80 г метамфетамина, 80 г кокаина, 20 г кетамина, 300 галлюциногенных грибов, а также лабораторный костюм и весы. Ориентировочная стоимость изъятых веществ составляет около 800 тысяч гривен.

Мужчины задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Следствие квалифицирует их действия по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное хранение, приобретение, перевозка, пересылка и сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Все изъятые вещества направлены на экспертизу. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, поставляли "товар" во все регионы: в Украине разоблачили масштабную нарколабораторию.

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Киев наркотики задержание полиция психотроп незаконное хранение
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