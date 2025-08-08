На Волыни толпа напала на авто ТЦК: один нападающий уже задержан

Иллюстративное фото: из открытых источников

В селе Соловичи Ковельского района Волынской области толпа напала на служебный транспорт ТЦК и СП. Инцидент произошел 7 августа около 16:30 во время оповещения военнообязанных

Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

По предварительным данным, один из местных жителей отказался предъявить документы и попытался скрыться. В этот момент другой мужчина, представившийся старостой села, прыгнул на капот автомобиля ТЦК и разбил лобовое стекло камнем. К конфликту присоединилась женщина, которая также избивала по транспортному средству.

Еще один участник нападения, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), повредил боковые окна авто и нанес удары водителю по руке. Впоследствии движение служебного транспорта заблокировали другие автомобили, в том числе грузовики.

Около 10 человек оцепили машину и несколько минут наносили по ней удары, препятствуя работе военных и полицейских.

Правоохранители внесли данные об инциденте в Единый реестр досудебных росследований.

Один из участников задержан, действия другого предварительно квалифицированы по ст.296 УКУ (хулиганство).

Напомним, с 1 сентября 2025 года все сотрудники ТЦК и СП будут обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток. Все действия должны быть фиксированы на видео, а в случае нарушения этого порядка предусмотрена дисциплинарная ответственность.

