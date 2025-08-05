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Уполномоченный Верховной Рады по правам Человека Дмитрий Лубинец заявил, что каждый случай по поводу неправомерных действий ТЦК тщательно проверяется

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

По словам Лубинца, Офис Омбудсмана внимательно реагирует на все сообщения о возможных нарушениях прав человека во время мобилизационных мер со стороны представителей ТЦК и СП. В частности, речь идет о незаконном содержании, ограничении свободы и применении физической силы и других неправомерных действиях.

"Как Омбудсман я действую в пределах своих полномочий, в частности, посылаю официальные обращения в компетентные органы. В случае подтверждения нарушений настаиваю на привлечении виновных к ответственности", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмигаль высказался по поводу мобилизации. По его мнению, все происходит на 90% добровольно и согласно плану. Глава Минобороны заявил, что людей не тянут и не хватают на улице.