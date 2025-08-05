Омбудсмен Лубинец заявил, что ТЦК не вправе применять физическую силу
Уполномоченный Верховной Рады по правам Человека Дмитрий Лубинец заявил, что каждый случай по поводу неправомерных действий ТЦК тщательно проверяется
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
По словам Лубинца, Офис Омбудсмана внимательно реагирует на все сообщения о возможных нарушениях прав человека во время мобилизационных мер со стороны представителей ТЦК и СП. В частности, речь идет о незаконном содержании, ограничении свободы и применении физической силы и других неправомерных действиях.
"Как Омбудсман я действую в пределах своих полномочий, в частности, посылаю официальные обращения в компетентные органы. В случае подтверждения нарушений настаиваю на привлечении виновных к ответственности", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмигаль высказался по поводу мобилизации. По его мнению, все происходит на 90% добровольно и согласно плану. Глава Минобороны заявил, что людей не тянут и не хватают на улице.