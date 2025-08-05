В Черкассах мужчина с гранатой угрожал взорвать военных ТЦК

Фото: Общественное Черкассы/Мария Гаврилян

Утром 5 августа, в Черкассах на проспекте Химиков мужчина под мостом угрожал взорвать две гранаты. Инцидент произошел при попытке военных из районного ТЦК и СП проверить его документы

Об этом сообщили в Центре комплектования и соцподдержки, передает RegioNews.

Отмечается, что во время мер оповещения военные остановили мужчину для проверки учетных данных.

В ходе короткого разговора тот получил боевую гранату, выдернул чеку и стал угрожать взорвать себя вместе с собравшимися. Он также пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК.

На место оперативно прибыли представители правоохранительных органов и спецслужб.

По состоянию на 10:20 мужчина был задержан, передают корреспонденты Общественного с места происшествия.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и дадут правовую оценку действиям злоумышленника.

Фото: Общественное Черкассы/Мария Гаврилян

Напомним, накануне в Ровно шесть гражданских заблокировали авто ТЦК, потребовали отдать военнообязанного. В результате происшествия авто ТЦК попало в дорожно-транспортное происшествие.