08 серпня 2025, 13:57

На Волині натовп напав на авто ТЦК: одного нападника вже затримано

08 серпня 2025, 13:57
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У селі Соловичі Ковельського району Волинської області  натовп напав на службовий транспорт ТЦК та СП. Інцидент трапився 7 серпня близько 16:30 під час оповіщення військовозобов'язаних

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

За попередніми даними, один із місцевих жителів відмовився пред’явити документи та спробував втекти. У цей момент інший чоловік, який представився старостою села, стрибнув на капот автомобіля ТЦК і розбив лобове скло каменем. До конфлікту приєдналася жінка, яка також била по транспортному засобу.

Ще один учасник нападу, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), пошкодив бокові вікна авто та наніс удари водієві по руці. Згодом рух службового транспорту заблокували інші автомобілі, зокрема вантажівки.

Близько 10 людей оточили машину й кілька хвилин завдавали по ній ударів, перешкоджаючи роботі військових та поліцейських.

Правоохоронці внесли дані про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Одного з учасників затримано, дії іншого попередньо кваліфіковані за ст.296 ККУ (хуліганство).

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року всі співробітники ТЦК та СП будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірок документів або вручення повісток. Усі дії мають фіксуватися на відео, а у випадку порушення цього порядку передбачена дисциплінарна відповідальність.

08 серпня 2025
07 серпня 2025
