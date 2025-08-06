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06 августа 2025, 18:30

В Луцке женщина самостоятельно отбила прохожего от четырех работников ТЦК

06 августа 2025, 18:30
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фото: иллюстративное
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На одной из улиц города произошло столкновение с участием женщины и нескольких работников ТЦК

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Судя по опубликованному в Сети видео, женщина вступила в конфликт, пытаясь защитить прохожего, окружённого четырьмя мужчинами в специальной форме. Она активно отбивала мужчину, применяя кулаки и расталкивая в разные стороны оппонентов.

Инцидент привлек внимание горожан, ведь такую решительность продемонстрировала женщина. В настоящее время детали происшествия уточняются. Официальных комментариев от работников ТЦК или правоохранительных органов пока нет.

Впоследствии в конфликт вмешалась еще одна девушка, а даже проходивший мимо случайный пес начал лаять на всех участников схватки. Не остались в стороне и жители близлежащего дома – они призывали к мирному разрешению ситуации, напоминая о великом церковном празднике 6 августа, Яблочном Спасе. В конце концов парня удалось освободить, после чего мужчины сели в автомобиль и уехали под сопровождение нецензурной брани со стороны женщины.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине женщина пыталась помешать вывозу своего сына, которого, по ее словам, мобилизовали без его согласия. События разворачивались на улице в Мерефе и закончились трагически.

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