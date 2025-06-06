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06 июня 2025, 14:36

Под завалами 9-этажки в Луцке могут находиться люди

06 июня 2025, 14:36
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фото: ГСЧС Волыни
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В результате ночного обстрела Луцка российскими войсками зафиксированы масштабные разрушения и пожары. Пострадали не менее 16 человек

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что из поврежденной 9-этажки спасатели и полицейские эвакуировали 5 человек и несколько домашних животных.

Однако вероятно, что под завалами до сих пор могут находиться люди, отмечают в ГСЧС.

Как известно, в результате атаки повреждены жилой дом, административные сооружения и промышленные помещения, среди которых мебельный цех, ремонтные мастерские, а также повреждены автомобили.

Напомним, в ночь на пятницу, 6 июня, российские войска совершили массированный обстрел Луцка , применив ракеты и дроны-камикадзе.

В сети появились видео момента прилета по городу сразу четырех ракет. Было известно о 15 раненых мирных жителях.

Ранее сообщалось, что этой ночью российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив 407 ударных беспилотников и 44 ракеты.

Всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 – ранены.

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