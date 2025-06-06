14:15  06 июня
На Сумщине сбитый ударный БпЛА упал в реку
12:28  06 июня
Трагедия на Ровенщине: в реке утонул 14-летний парень
10:50  06 июня
В сети появились кадры утреннего удара по Луцку
UA | RU
UA | RU
06 июня 2025, 13:24

Враг атаковал запад Украины: ПВО сбила 17 ракет и 30 дронов

06 июня 2025, 13:24
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по западному региону Украины

Об этом сообщило Воздушное командование "Запад", передает RegioNews.

Враг применил крылатые ракеты Х-101 и ударные БпЛА типа "Shahed".

Было уничтожено 17 крылатых ракет и 30 дронов-камикадзе в пределах зоны ответственности командования.

Командующий воздушным командованием "Запад" поблагодарил защитников неба за профессионализм и боевую слаженность.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив 407 ударных беспилотников и 44 ракеты.

Всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 – ранены.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ПВО атака росийско-украинская война Россия ракеты дроны
В ГСЧС обнародовали ужасные фото разрушений после ракетного удара по столице
06 июня 2025, 12:41
Зеленский о масштабной атаке: Надо остановить войну, надавив на Россию
06 июня 2025, 11:30
В сети появились кадры утреннего удара по Луцку
06 июня 2025, 10:50
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
На Сумщине сбитый ударный БпЛА упал в реку
06 июня 2025, 14:15
Ссора Трампа и Маска. Нам нужно радоваться или переживать?
06 июня 2025, 13:55
Трое пострадавших и поврежденная инфраструктура: последствия ночного удара по Кременчугу
06 июня 2025, 13:45
Били на опережение: ВСУ ночью ударили по российским военным объектам, спутники фиксируют пожары
06 июня 2025, 13:35
В ГСЧС обнародовали ужасные фото разрушений после ракетного удара по столице
06 июня 2025, 12:41
Трагедия на Ровенщине: в реке утонул 14-летний парень
06 июня 2025, 12:28
В Киеве ранены две пресс-офицерки ГСЧС, одна – в тяжелом состоянии
06 июня 2025, 12:04
В Днепропетровской области мужчина ворвался в дом пенсионера и убил его
06 июня 2025, 11:50
Зеленский о масштабной атаке: Надо остановить войну, надавив на Россию
06 июня 2025, 11:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »