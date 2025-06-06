Враг атаковал запад Украины: ПВО сбила 17 ракет и 30 дронов
В ночь на 6 июня российские оккупационные войска нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по западному региону Украины
Об этом сообщило Воздушное командование "Запад", передает RegioNews.
Враг применил крылатые ракеты Х-101 и ударные БпЛА типа "Shahed".
Было уничтожено 17 крылатых ракет и 30 дронов-камикадзе в пределах зоны ответственности командования.
Командующий воздушным командованием "Запад" поблагодарил защитников неба за профессионализм и боевую слаженность.
Напомним, в ночь на 6 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив 407 ударных беспилотников и 44 ракеты.
Всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 – ранены.
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