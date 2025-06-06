Трое пострадавших и поврежденная инфраструктура: последствия ночного удара по Кременчугу

фото: ГСЧС Полтавщины

В ночь на 6 июня в результате вражеских ударов в Кременчуге Полтавской области вспыхнули пожары. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Полтавской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрела пострадали три человека.

Зафиксировано возгорание на четырех объектах - тренинговом центре, складских помещениях, заведении общественного питания, а также частично разрушено административное здание.

Все пожары ликвидированы.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив 407 ударных беспилотников и 44 ракеты.