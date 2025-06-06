14:15  06 червня
На Сумщині збитий ударний БпЛА впав у річку
12:28  06 червня
Трагедія на Рівненщині: у річці потонув 14-річний хлопець
10:50  06 червня
У мережі з'явилися кадри ранкового удару по Луцьку
UA | RU
UA | RU
06 червня 2025, 14:36

Під завалами 9-поверхівки у Луцьку можуть перебувати люди

06 червня 2025, 14:36
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Волині
Читайте также
на русском языке

Внаслідок нічного обстрілу Луцька російськими військами зафіксовано масштабні руйнування і пожежі. Постраждали щонайменше 16 людей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що з пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей і кілька домашніх тварин.

Проте ймовірно, що під завалами досі можуть перебувати люди, наголошують у ДСНС.

Як відомо, внаслідок атаки пошкоджені житловий будинок, адміністративні споруди та промислові приміщення, серед яких меблевий цех, ремонтні майстерні, а також пошкоджено автомобілі.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 6 червня, російські війська здійснили масований обстріл Луцька, застосувавши ракети та дрони-камікадзе.

У мережі з'явилися відео моменту прильоту по місту одразу чотирьох ракет. Було відомо про 15 поранених мирних мешканців.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши 407 ударних безпілотників та 44 ракети.

Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 – поранені.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна ДСНС Луцьк атака російська армія багатоповерхівка
Троє постраждалих і пошкоджена інфраструктура: наслідки нічного удару по Кременчуку
06 червня 2025, 13:45
Ворог атакував захід України: ППО збила 17 ракет і 30 дронів
06 червня 2025, 13:24
У ДСНС оприлюднили жахливі фото руйнувань після ракетного удару по столиці
06 червня 2025, 12:41
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
На Одещині судитимуть керівника лікарні, який вимагав 3000 доларів за встановлення діагнозу
06 червня 2025, 15:50
На Прикарпатті колишній начальник ДСНС організував незаконну вирубку лісу на понад 7 млн грн
06 червня 2025, 15:39
У колишнього голови райради на Рівненщині виявили майже 6 млн грн необґрунтованих активів
06 червня 2025, 15:29
ДБР повідомило про підозру трьом ексміністрам оборони через яких Україна втратила важливе озброєння
06 червня 2025, 15:17
Правоохоронець із Кіровоградщини організував незаконне переправлення осіб за кордон під виглядом медичної допомоги
06 червня 2025, 15:04
Під завалами ще можуть бути люди: на Чернігівщині триває рятувальна операція після атаки росіян
06 червня 2025, 14:55
Загиблі та постраждалі: росіяни атакували Херсонщину безпілотниками
06 червня 2025, 14:44
На Сумщині збитий ударний БпЛА впав у річку
06 червня 2025, 14:15
Сварка Трампа та Маска. Нам потрібно радіти чи переживати?
06 червня 2025, 13:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »