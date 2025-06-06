Під завалами 9-поверхівки у Луцьку можуть перебувати люди

фото: ДСНС Волині

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що з пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей і кілька домашніх тварин.

Проте ймовірно, що під завалами досі можуть перебувати люди, наголошують у ДСНС.

Як відомо, внаслідок атаки пошкоджені житловий будинок, адміністративні споруди та промислові приміщення, серед яких меблевий цех, ремонтні майстерні, а також пошкоджено автомобілі.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 6 червня, російські війська здійснили масований обстріл Луцька, застосувавши ракети та дрони-камікадзе.

У мережі з'явилися відео моменту прильоту по місту одразу чотирьох ракет. Було відомо про 15 поранених мирних мешканців.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши 407 ударних безпілотників та 44 ракети.

Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 – поранені.