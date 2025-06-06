В ГСЧС обнародовали ужасные фото разрушений после ракетного удара по столице

фото: ГСЧС Украины

Число пострадавших из-за российской атаки на Киев в пятницу, 6 июня, возросло до 23, из них 14 – это спасатели

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По состоянию на 11:00 спасатели работают на нескольких локациях в разных районах города.

Соломенский район:

Пожар на объекте инфраструктуры охватил 2000 кв. м, ликвидация продолжается.

В 16-этажке горела квартира на 11 этаже. Пострадали 3 человека, еще 3 спасены, среди них ребенок.

Голосеевский район:

Возникли пожары в разных зданиях, которые спасатели уже ликвидировали.

В другой локации повреждены железнодорожные пути, пострадал один человек.

Днепровский район:

Рядом со станцией метро "Левобережная" повреждены пути метрополитена и здание автозаправочной станции.

В ликвидации последствий вражеской атаки задействованы 254 спасателя, 53 единицы техники, кинологи, психологи, а также волонтеры Красного Креста.

Работы на местах обстрелов продолжаются.

Напомним, в ночь на 6 июня во время ликвидации последствий вражеских ударов в столице погибли три пожарных ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак на Украину , выпустив 407 ударных беспилотников и 44 ракеты.

Всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 – ранены.