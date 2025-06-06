Пострадавших после обстрела Луцка стало больше: уже 15 человек
В результате ночной российской атаки в Луцке зафиксированы многочисленные разрушения и пожары
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области, передает RegioNews.
Отмечается, что пострадали не менее 15 человек, из поврежденной 9-этажки спасатели и полицейские эвакуировали 5 человек и несколько домашних животных.
Поврежден жилой дом, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения.
Спасатели ликвидировали все возгорания.
На месте происшествия работают все службы, привлечены более 100 спасателей, 25 единиц техники ГСЧС (уточнено).
Развернут "Пункт несокрушимости", работают психологи ГСЧС и волонтеры Украинского Красного Креста.
Напомним, в сети появились видео момента прилета сразу четырех ракет – одна за другой.
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив 407 ударных беспилотников и 44 ракеты.
Всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 – ранены.