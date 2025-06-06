Пострадавших после обстрела Луцка стало больше: уже 15 человек

фото: ГСЧС Волыни

В результате ночной российской атаки в Луцке зафиксированы многочисленные разрушения и пожары

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадали не менее 15 человек, из поврежденной 9-этажки спасатели и полицейские эвакуировали 5 человек и несколько домашних животных.

Поврежден жилой дом, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения.

Спасатели ликвидировали все возгорания.

На месте происшествия работают все службы, привлечены более 100 спасателей, 25 единиц техники ГСЧС (уточнено).

Развернут "Пункт несокрушимости", работают психологи ГСЧС и волонтеры Украинского Красного Креста.

Напомним, в сети появились видео момента прилета сразу четырех ракет – одна за другой.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив 407 ударных беспилотников и 44 ракеты.

Всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 – ранены.