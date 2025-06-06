В сети появились кадры утреннего удара по Луцку

фото: ГСЧС Волыни

В ночь на 6 июня российские войска нанесли мощный удар по Луцку. В сети появились видео момента прилета сразу четырех ракет — одна за другой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-каналы.

На видео видна серия взрывов и вспышек в промышленном районе города. По словам очевидцев, удары были настолько мощными, что их слышали по всем районам Луцка.

Напомним, в ночь на пятницу, 6 июня, российские войска совершили массированный обстрел Луцка, применив ракеты и дроны-камикадзе. В результате попаданий поврежден многоквартирный жилой дом, пятеро жителей получили ранения.