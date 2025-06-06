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06 июня 2025, 10:28

Одна из самых масштабных атак: РФ запустила по Украине 407 БпЛА и 44 ракеты

06 июня 2025, 10:28
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фото: Armyinform
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В ночь на 6 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив 407 ударных беспилотников и 44 ракеты

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает RegioNews.

По его словам, атака включала баллистические ракеты, крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также большое количество дронов-камикадзе и дронов-имитаторов.

В частности, враг применил 6 баллистических ракет и 38 крылатых, из которых около 30 уничтожены силами ПВО.

Также было зафиксировано около 200 сбитых дронов. Атаки совершались в основном с севера, дроны двигались в направлении западных регионов в режиме так называемого "ползучего наступления".

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев, возникли пожары. Во время ликвидации последствий вражеских ударов в столице погибли три пожарных ГСЧС.

Всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 – ранены.

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