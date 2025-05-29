На Волыни 35-летний мужчина организовал в доме наркопритон

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Прокуратура Волыни сообщила о подозрении 35-летнему жителю поселка Старая Выжовка в создании и содержании места для незаконного употребления психотропных веществ

Об этом сообщила Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение января-апреля 2025 года мужчина разрешал желающим употреблять психотропное вещество PVP в своем доме, оборудованном всем необходимым для этого.

Правоохранители провели досудебное расследование, а суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно Уголовному кодексу Украины, мужчине грозит ответственность по частям 1 и 2 статьи 317 - содержание места для незаконного употребления психотропных веществ и предоставление помещения для их употребления.