Нагадаємо, у селищі Великий Бичків Закарпатської області правоохоронці викрили та затримали 43-річного місцевого мешканця, який займався збутом особливо небезпечного наркотика — Альфа-PVP.
На Волині 35-річний чоловік організував у будинку наркопритон
Прокуратура Волині повідомила про підозру 35-річному жителю селища Стара Вижівка у створенні та утриманні місця для незаконного вживання психотропних речовин
Про це повідомила Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, протягом січня–квітня 2025 року чоловік дозволяв охочим вживати психотропну речовину PVP у своєму будинку, який був обладнаний усім необхідним для цього.
Правоохоронці провели досудове розслідування, а суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Відповідно до Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує відповідальність за частинами 1 та 2 статті 317 — утримання місця для незаконного вживання психотропних речовин та надання приміщення для їх вживання.
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