Фото: Нацполиция

В Киевской области задержали мужчину, который продавал запрещенные вещества. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 35-летнего мужчину, который незаконно хранил и сбывал наркотические средства на территории Иванковской общины. Теперь ему грозит лишение свободы до 10 лет.

По данным полиции, мужчина был на заместительной терапии. Таким образом, он покупал метадон, который затем планировал распространять вместе с сообщниками. Затем он сам искал "клиентов" и продавал им запрещенные вещества.

Злоумышленника задержали "на горячем". Сейчас его отправили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее у 55-летнего жителя Одесщины нашли более 5 килограммов каннабиса. Теперь мужчине грозит лишение свободы.