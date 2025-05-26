Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Одесской области за распространение психотропов

фото: Национальная полиция

Правоохранители разоблачили женщину на улице одного из населенных пунктов Южновского общества, когда она раскладывала «закладки»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленницы, а также из сделанных ею тайников, 10 свертков с особо опасными психотропными веществами.

Следствие установило, что фигурантка наладила связь с неустановленным поставщиком через один из мессенджеров. Она получала уже расфасованные психотропные вещества и сбывала их через тайники, которые фиксировала на свой мобильник и отправляла фото с координатами покупателям.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего наркоторговца.