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26 мая 2025, 16:33

Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Одесской области за распространение психотропов

26 мая 2025, 16:33
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители разоблачили женщину на улице одного из населенных пунктов Южновского общества, когда она раскладывала «закладки»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленницы, а также из сделанных ею тайников, 10 свертков с особо опасными психотропными веществами.

Следствие установило, что фигурантка наладила связь с неустановленным поставщиком через один из мессенджеров. Она получала уже расфасованные психотропные вещества и сбывала их через тайники, которые фиксировала на свой мобильник и отправляла фото с координатами покупателям.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего наркоторговца.

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