Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Одесской области за распространение психотропов
Правоохранители разоблачили женщину на улице одного из населенных пунктов Южновского общества, когда она раскладывала «закладки»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленницы, а также из сделанных ею тайников, 10 свертков с особо опасными психотропными веществами.
Следствие установило, что фигурантка наладила связь с неустановленным поставщиком через один из мессенджеров. Она получала уже расфасованные психотропные вещества и сбывала их через тайники, которые фиксировала на свой мобильник и отправляла фото с координатами покупателям.
Женщине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего наркоторговца.