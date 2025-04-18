В Луцке трое мужчин организовали подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина

фото: Национальная полиция

В Луцке полицейские разоблачили деятельность группы лиц, которые производили и сбывали жителям области психотропное вещество – амфетамин

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что трое мужчин, оба 1990 и 1985 годов рождения, организовали в Луцке целую лабораторию по изготовлению амфетамина.

16 апреля правоохранители провели санкционированные обыски по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов и других причастных к незаконной деятельности лиц.

Следователи обнаружили и изъяли около полукилограмма амфетамина, зип-пакеты, приборы для изготовления психотропов, денежные средства, электронные весы, а также гранату.

Всех троих злоумышленников задержали. Им объявили о подозрении. Фигурантам грозит от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепропетровской области наркодилеры обустроили лаборатории с миллионным оборотом.

Ранее сообщалось, что 10 в тюрьме проведет житель Ровенской области за сбыт метамфетамина. У него изъяли наркотиков более чем на 60 тысяч гривен.