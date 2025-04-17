Наркотики в игрушках и одежде: на Ровенщине задержали наркодилерку
Правоохранители Ровенской области задержали женщину, которая занималась сбытом наркотиков из-за почтовых отправлений
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что злоумышленницей оказалась 31-летняя жительница Ровно. Полицейские установили, что женщина в арендованном помещении фасовала и упаковывала наркотические средства и психотропные вещества, которые в дальнейшем отправляла клиентам через логистические компании.
15 апреля сотрудники полиции разоблачили наркодилерку, которая собиралась прислать в 22 посылках 25 пакетиков с психотропами.
Кроме того, на днях правоохранители задокументировали два факта получения 20-ти и 38-летним жителями региона ее почтовых отправлений: каннабис весом 40 граммов находился в детской игрушке, а 5 граммов метамфетамина – в одежде.
Полицейские провели у женщины санкционированные обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли:
- 440 граммов амфетамина;
- 370 граммов "альфа-PVP";
- 240 граммов мефедрона;
- 20 граммов каннабиса;
- 332 таблетки "МДМА";
- устройство для употребления каннабиса;
- мобильные телефоны;
- 40 сим-карт;
- 30 упаковок стартовых пакетов мобильных операторов;
- электронные весы;
- упаковочную продукцию и т.д.
Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около полутора миллионов гривен.
Правоохранители сообщили фигурантке о подозрении.
Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.
Напомним, в Николаевской области наркоторговец прятал психотропы в продуктах.
Ранее в Киеве разоблачили группу преступников, которая поставляла метадон в СИЗО в конфетах и носках.