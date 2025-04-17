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17 апреля 2025, 22:50

Наркотики в игрушках и одежде: на Ровенщине задержали наркодилерку

17 апреля 2025, 22:50
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители Ровенской области задержали женщину, которая занималась сбытом наркотиков из-за почтовых отправлений

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась 31-летняя жительница Ровно. Полицейские установили, что женщина в арендованном помещении фасовала и упаковывала наркотические средства и психотропные вещества, которые в дальнейшем отправляла клиентам через логистические компании.

15 апреля сотрудники полиции разоблачили наркодилерку, которая собиралась прислать в 22 посылках 25 пакетиков с психотропами.

Кроме того, на днях правоохранители задокументировали два факта получения 20-ти и 38-летним жителями региона ее почтовых отправлений: каннабис весом 40 граммов находился в детской игрушке, а 5 граммов метамфетамина – в одежде.

Полицейские провели у женщины санкционированные обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли:

  • 440 граммов амфетамина;
  • 370 граммов "альфа-PVP";
  • 240 граммов мефедрона;
  • 20 граммов каннабиса;
  • 332 таблетки "МДМА";
  • устройство для употребления каннабиса;
  • мобильные телефоны;
  • 40 сим-карт;
  • 30 упаковок стартовых пакетов мобильных операторов;
  • электронные весы;
  • упаковочную продукцию и т.д.

Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около полутора миллионов гривен.

Правоохранители сообщили фигурантке о подозрении.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

Напомним, в Николаевской области наркоторговец прятал психотропы в продуктах.

Ранее в Киеве разоблачили группу преступников, которая поставляла метадон в СИЗО в конфетах и носках.

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