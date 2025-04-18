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18 квітня 2025, 11:59

У Луцьку троє чоловіків організували підпільну лабораторію з виготовлення амфетаміну

18 квітня 2025, 11:59
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фото: Національна поліція
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У Луцьку поліцейські викрили діяльність групи осіб, які виготовляли та збували мешканцям області психотропну речовину – амфетамін

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що троє чоловіків, обоє 1990 та один 1985 років народження, організували в Луцьку цілу лабораторію з виготовлення амфетаміну.

16 квітня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів та інших причетних до незаконної діяльності осіб.

Слідчі виявили та вилучили майже пів кілограма амфетаміну, зіп-пакети, прилади для виготовлення психотропів, грошові кошти, електронні ваги, а також гранату.

Усіх трьох зловмисників затримали. Їм оголосили про підозру. Фігурантам загрожує від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині наркодилери облаштували лабораторії з мільйонним обігом.

Раніше повідомлялось, що 10 у в'язниці проведе житель Рівненщини за збут метамфетаміну. У нього вилучили наркотиків на понад 60 тисяч гривень.

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