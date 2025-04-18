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18 апреля 2025, 03:05

В Киеве задержали наркодилера, сбывавшего в столице кокаин

18 апреля 2025, 03:05
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фото: Нацполиция
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В столице правоохранители задержали 51-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте кокаина и амфетамина в особо крупных объемах. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на преслужбу Национальной полиции в Киеве.

Во время обыска в квартире правоохранители подозреваемого обнаружили целый набор вещей, свидетельствующих о налаженной схеме незаконного обращения наркотиков. Среди изъятого — фасованные пакеты с порошком, электронные весы, посуда для расфасовки, банковские квитанции и черновые записи с клиентской базой и учетом переводов.

По выводам экспертов, изъятые вещества являются кокаином и амфетамином. По подсчетам, общая стоимость "товара" на черном рынке составляет ориентировочно два миллиона гривен.

После задержания злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве на скамье подсудимых окажется 26-летний бывший врач-сосудистый хирург, обвиняемый в торговле кокаином. Он продавал наркотики в больнице.

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