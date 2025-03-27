В Ровенской области мужчину отправили за решетку из-за метамфетамин
В Ровенской области 37-летнего мужчину приговорили к заключению за наркотики. Известно, что он продавал запрещенные вещества
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
10 лет за решеткой проведет житель Ровенщины за сбыт метамфетамина
Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около 60 тысяч гривен.
37-летний мужчина был задержан за сбыт наркотиков. На днях суд вынес приговор: 9 лет лишения свободы. Также в суде находится еще одно дело по обвинению 38-летнего здолбуновчанина, получавшего от 37-летнего осужденного метамфетамин и в дальнейшем сбывавшего его через одну из логистических компаний.
Напомним, в Киеве будут судить членов группы , которая поставляла метадон в СИЗО в конфетах и носках.
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