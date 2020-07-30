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30 июля 2020, 12:46 4

Чиновника Черновицкой ОГА поймали на взятке: требовал 10% отката за тендер

30 июля 2020, 12:46 4
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Задержанный находится в следственном изоляторе
Задержанный находится в следственном изоляторе
Фото: ГБР
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В Черновицкой области следователи Государственного бюро расследований задержали директора одного из департаментов Черновицкой областной государственной администрации во время получения неправомерной выгоды за победу в тендере.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

По предварительной информации, чиновник требовал от победителя тендера неправомерную выгоду в размере 10% от стоимости выполнения работ по текущему и капитальному ремонтам учреждений образования Черновицкой области и перечисление средств за выполненные работы в качестве "отката".

Руководителей департамента ОГА был задержан в служебном кабинете с неправомерной выгодой в сумме 800 долларов, хотя должен был получить тысячу долларов. А со временем сумма должна быть больше", - говорится в сообщении.

ГБР зарегистрировало уголовное производство, как требование должностного лица неправомерной выгоды.

В настоящее время руководитель департамента Черновицкой облгосадминистрации задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Чиновнику грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Он находится в СИЗО и в ближайшее время будет объявлено подозрение и меру пресечения.

В ходе досудебного расследования будет проверяться причастность других лиц к совершению уголовного правонарушения.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики задокументировали масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины.

ГБР взятка следствие Черновицкая область тюрьма
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