В Херсонской области СБУ разоблачила закупку некачественных COVID-тестов
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили закупку некачественных тестов на коронавирус чиновниками Херсонского областного лабораторного центра.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, лабораторный центр заключил договор на поставку 35 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса, однако приобретенные средства не входят в перечень рекомендованных для использования в медицинских учреждениях.
Противоправная деятельность должностных лиц могла привести к некорректным результатам диагностирования, что грозило здоровью граждан, а также нанесла бюджетных потерь более чем на 2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
После обнаружения этого факта были повторно протестированы граждане, которых раньше проверяли некачественными тестами. Также по этому факту возбуждено уголовное дело.
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Напомним, в Украине зафиксирован еще один антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19, больше всего новых случаев за прошедшие сутки выявили во Львовской области и Киеве.