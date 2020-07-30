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30 июля 2020, 18:15 4

В Херсонской области СБУ разоблачила закупку некачественных COVID-тестов

30 июля 2020, 18:15 4
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Подозревают чиновников областного лабораторного центра
Подозревают чиновников областного лабораторного центра
Фото: flickr
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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили закупку некачественных тестов на коронавирус чиновниками Херсонского областного лабораторного центра.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, лабораторный центр заключил договор на поставку 35 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса, однако приобретенные средства не входят в перечень рекомендованных для использования в медицинских учреждениях.

Противоправная деятельность должностных лиц могла привести к некорректным результатам диагностирования, что грозило здоровью граждан, а также нанесла бюджетных потерь более чем на 2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

После обнаружения этого факта были повторно протестированы граждане, которых раньше проверяли некачественными тестами. Также по этому факту возбуждено уголовное дело.

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Напомним, в Украине зафиксирован еще один антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19, больше всего новых случаев за прошедшие сутки выявили во Львовской области и Киеве.

коронавирус СБУ расследование Херсон коррупция тесты
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