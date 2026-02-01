На Вінниччині чоловік стріляв у ТЦК

Фото з відкритих джерел

Інцидент стався 1 лютого близько 10:40 на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії. Правоохоронці Вінниці розпочали шукати стрілка

Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці. невідомий чоловік побачив військових ТЦК (групу оповіщення) та здійснив у їхній бік декілька пострілів. Після цього зловмисник втік з місця події. На щастя, ніхто не постраждав.

"Наряди поліції орієнтовано на розшук чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині стався конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі.