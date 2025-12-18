Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, підозру отримати мати дитини, сімейний лікар та працівник соціальної служби. Всі знали, що стан 10-річного хлопчика погіршується, але ніхто нічого не зробив. Крім того, дитина не отримувала належного догляду та лікування: мати просто перестала його годувати.

39-річна жінка знала, що її сину потрібна медична допомога, але не доставила його до лікарні. При цьому представники соціальних служб, які відвідували родину, документували погані умови проживання дитини й погіршення стану її здоров’я. Проте ніхто не приймав рішення про вилучення хлопчика від матері та забезпечення йому спеціального лікування.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 41-річна мешканка Костополя звинуватила сімейного лікаря у неналежному огляді її 3-річної доньки, яка 9 листопада скаржилася на болі в животі, а через три дні була госпіталізована до обласної лікарні. Після операції 12 листопада та повторного хірургічного втручання через два дні дитина померла.