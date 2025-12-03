14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
03 грудня 2025, 20:24

13 років в'язниці: суд залишив без змін вирок вінничанину за зґвалтування неповнолітньої доньки

03 грудня 2025, 20:24
Фото: ілюстративне
Читайте также
Апеляційна інстанція підтримала рішення про 13 років ув'язнення для вінничанина, який систематично знущався над власною дитиною та скоїв сексуальне насильство щодо неповнолітньої доньки

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Вінницький апеляційний суд підтримав рішення суду першої інстанції щодо місцевого жителя, який постане перед покаранням за особливо тяжкі злочини проти власної неповнолітньої дитини. Чоловіку винесено вирок у 13 років ув'язнення за зґвалтування доньки, яке кваліфікується за частиною третьою статті 152 Кримінального кодексу України. Розгляд апеляційної скарги відбувся за участі ювенальних прокурорів Вінницької обласної прокуратури, які представляли інтереси потерпілої сторони.

Слідством було встановлено, що засуджений протягом тривалого періоду систематично здійснював психологічний тиск на дитину. Він обмежував її можливості спілкування з однолітками та соціальну активність, постійно залякував погрозами фізичної розправи. У листопаді 2021 року чоловік скоїв сексуальне насильство щодо доньки. Окрім цього, суд визнав його винним у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів, що кваліфікується за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України. Під час винесення вироку судді взяли до уваги обтяжуючу обставину: обидва злочини були вчинені під час іспитового строку, призначеного за попередні правопорушення.

Суд першої інстанції проголосив вирок у серпні поточного року. Захисники засудженого подали апеляційну скаргу, в якій наполегливо вимагали виправдати їхнього підзахисного. Однак прокурори надали суду вагомі докази, які беззаперечно підтверджували винуватість чоловіка у скоєнні інкримінованих йому діянь. Апеляційна інстанція ретельно дослідила всі матеріали справи та дійшла висновку, що первинний вирок є обґрунтованим та законним.

Рішення апеляційного суду набуло законної сили і оскарженню не підлягає. Засуджений наразі перебуває під вартою і очікує етапування до виправної колонії для відбування призначеного покарання. За чинним законодавством України, злочини проти статевої недоторканості неповнолітніх належать до категорії особливо тяжких, а їхнє вчинення батьками чи опікунами розглядається як обтяжуюча обставина при призначенні міри покарання.

Раніше повідомлялося, на Вінничині до суду передали обвинувальний акт щодо 45-річного чоловіка, який неодноразово ґвалтував 10-річну дитину, користуючись її вразливим станом та довірою до нього.

згвалтування неповнолітня дитина дочка насильство Вінниця
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
