Фото: ілюстративне

Апеляційна інстанція підтримала рішення про 13 років ув'язнення для вінничанина, який систематично знущався над власною дитиною та скоїв сексуальне насильство щодо неповнолітньої доньки

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Вінницький апеляційний суд підтримав рішення суду першої інстанції щодо місцевого жителя, який постане перед покаранням за особливо тяжкі злочини проти власної неповнолітньої дитини. Чоловіку винесено вирок у 13 років ув'язнення за зґвалтування доньки, яке кваліфікується за частиною третьою статті 152 Кримінального кодексу України. Розгляд апеляційної скарги відбувся за участі ювенальних прокурорів Вінницької обласної прокуратури, які представляли інтереси потерпілої сторони.

Слідством було встановлено, що засуджений протягом тривалого періоду систематично здійснював психологічний тиск на дитину. Він обмежував її можливості спілкування з однолітками та соціальну активність, постійно залякував погрозами фізичної розправи. У листопаді 2021 року чоловік скоїв сексуальне насильство щодо доньки. Окрім цього, суд визнав його винним у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів, що кваліфікується за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України. Під час винесення вироку судді взяли до уваги обтяжуючу обставину: обидва злочини були вчинені під час іспитового строку, призначеного за попередні правопорушення.

Суд першої інстанції проголосив вирок у серпні поточного року. Захисники засудженого подали апеляційну скаргу, в якій наполегливо вимагали виправдати їхнього підзахисного. Однак прокурори надали суду вагомі докази, які беззаперечно підтверджували винуватість чоловіка у скоєнні інкримінованих йому діянь. Апеляційна інстанція ретельно дослідила всі матеріали справи та дійшла висновку, що первинний вирок є обґрунтованим та законним.

Рішення апеляційного суду набуло законної сили і оскарженню не підлягає. Засуджений наразі перебуває під вартою і очікує етапування до виправної колонії для відбування призначеного покарання. За чинним законодавством України, злочини проти статевої недоторканості неповнолітніх належать до категорії особливо тяжких, а їхнє вчинення батьками чи опікунами розглядається як обтяжуюча обставина при призначенні міри покарання.

