Фото: полиция

ДТП произошло 19 ноября недалеко от города Гайсин

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Пассажирка, 76-летняя жительница Дашевской громады, умерла во время оказания медпомощи.

Автомобиль поместили на арестплощадку. У 56-летнего водителя взяли кровь для проверки на состояние опьянения.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 19 ноября в Одесской области пьяный водитель не справился с управлением во время побега от полиции – легковушку отбросило на женщину с младенцем.