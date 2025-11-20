В Винницкой области автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: погибла женщина
ДТП произошло 19 ноября недалеко от города Гайсин
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель Renault не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Пассажирка, 76-летняя жительница Дашевской громады, умерла во время оказания медпомощи.
Автомобиль поместили на арестплощадку. У 56-летнего водителя взяли кровь для проверки на состояние опьянения.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, 19 ноября в Одесской области пьяный водитель не справился с управлением во время побега от полиции – легковушку отбросило на женщину с младенцем.
