Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто "ВАЗ", двигаясь с нарушениями правил дорожного движения и заметив наряд полиции, начал убегать от правоохранителей.

Не справившись с управлением, водитель "ВАЗа" допустил опрокидывание автомобиля. Легковушку отбросило на тротуар, по которому в то время шла 32-летняя женщина с детской коляской. Женщина оказалась под машиной, ее доставили в местную больницу, ее состояние исследуется врачами. К счастью, младенец не пострадал. Ребенка передали родным.

Водитель и пассажир "ВАЗа" не пострадали. Водителя проверили на состояние опьянения, результат – 1,7 промилле, что более чем в восемь раз выше нормы.

Как оказалось, водитель находится в статусе СОЧ.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Расследование продолжается.

