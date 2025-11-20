07:46  20 ноября
В Одесской области пьяный водитель убегал от полиции – легковушку отбросило на женщину с младенцем

Фото: полиция
ДТП произошло в среду, 19 ноября, в городе Балта Подольского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто "ВАЗ", двигаясь с нарушениями правил дорожного движения и заметив наряд полиции, начал убегать от правоохранителей.

Не справившись с управлением, водитель "ВАЗа" допустил опрокидывание автомобиля. Легковушку отбросило на тротуар, по которому в то время шла 32-летняя женщина с детской коляской. Женщина оказалась под машиной, ее доставили в местную больницу, ее состояние исследуется врачами. К счастью, младенец не пострадал. Ребенка передали родным.

Водитель и пассажир "ВАЗа" не пострадали. Водителя проверили на состояние опьянения, результат – 1,7 промилле, что более чем в восемь раз выше нормы.

Как оказалось, водитель находится в статусе СОЧ.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, утром 16 ноября на Николаевщине легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадали два человека.

