Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Renault не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся. Пасажирка, 76-річна жителька Дашівської громади, померла під час надання меддопомоги.

Автомобіль помістили на арештмайданчик. У 56-річного водія взяли кров для перевірки на стан сп’яніння.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 19 листопада на Одещині пʼяний водій не вправся з керуванням під час втечі від поліції – легковик відкинуло на жінку з немовлям.