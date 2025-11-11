В Винницкой области ликвидировали пожар в зерносушилке

В Винницкой области произошел пожар в зерносушилке
Пожар произошел 10 ноября в селе Пултовцы Винницкого района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На территории одного из частных хозяйств спасатели ликвидировали пожар в зерносушилке. На момент возгорания внутри хранились около 30 тонн зерна.
Огнеборцам удалось предотвратить уничтожение урожая и не допустить распространение пламени на другие здания.
Причина возгорания устанавливается. К счастью, пострадавших нет.
Напомним, 9 ноября в Хаджибейском районе Одессы произошел масштабный пожар. Причина и ущерб устанавливаются.
