В Винницкой области ликвидировали пожар в зерносушилке

Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На территории одного из частных хозяйств спасатели ликвидировали пожар в зерносушилке. На момент возгорания внутри хранились около 30 тонн зерна.

Огнеборцам удалось предотвратить уничтожение урожая и не допустить распространение пламени на другие здания.

Причина возгорания устанавливается. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, 9 ноября в Хаджибейском районе Одессы произошел масштабный пожар. Причина и ущерб устанавливаются.