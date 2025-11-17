13:06  17 листопада
Подвійне вбивство у Житомирі: чоловік наніс смертельні поранення двом жінкам
10:56  17 листопада
На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
07:24  17 листопада
На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією
17 листопада 2025, 11:55

На Вінниччині ліквідували дві пожежі в зерносушарках

17 листопада 2025, 11:55
Фото: ДСНС
Зранку 17 листопада на Вінниччині рятувальники ліквідували дві пожежі в зерносушарках

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

В селі Ліщенці Погребищенської громади зайнялося у вигружній шахті на площі 2 кв.м. Загорання виникло через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючого обладнання.

На Вінниччині ліквідували дві пожежі в зерносушарках

В селі Ксаверівка Якушинецької громади горіло на 20 кв.м. Рятувальникам вдалося швидко загасити вогонь та не допустити його поширення на більшу площу та вберегти від знищення майже 80 тонн насіння кукурудзи. Причина займання встановлюється.

На Вінниччині сталися дві пожежі в зерносушарках

Нагадаємо, 10 листопада в селі Пултівці Вінницького району сталася пожежа в зерносушарці. На момент загоряння всередині зберігалися близько 30 тонн зерна.

Аварія на шахті в Кіровоградській області: знайдено тіло одного з гірників
17 листопада 2025, 13:17
Подвійне вбивство у Житомирі: чоловік наніс смертельні поранення двом жінкам
17 листопада 2025, 13:06
"Діалог влади та бізнесу": нові цифри та кадрові рішення
17 листопада 2025, 12:54
Зеленський і Макрон підписали важливий документ про посилення оборони України
17 листопада 2025, 12:51
Смертельна ДТП на Прикарпатті: зіткнулись легковик та рейсовий автобус - є загибла та постраждалі
17 листопада 2025, 12:45
На Волині легковик злетів з мосту у річку: є постраждалі
17 листопада 2025, 12:40
У Києві засудили 24-річного молодика, який розбещував свою 8-річну племінницю
17 листопада 2025, 12:33
За тиждень українські прикордонники знищили 434 окупанта і понад 150 одиниць ворожої техніки
17 листопада 2025, 12:22
Друзі президента як загроза для держави
17 листопада 2025, 12:22
У Тернопільській області виявили вірус африканської чуми свиней
17 листопада 2025, 12:11
