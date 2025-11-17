На Вінниччині сталися дві пожежі в зерносушарках

Фото: ДСНС

Зранку 17 листопада на Вінниччині рятувальники ліквідували дві пожежі в зерносушарках

В селі Ліщенці Погребищенської громади зайнялося у вигружній шахті на площі 2 кв.м. Загорання виникло через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючого обладнання.

В селі Ксаверівка Якушинецької громади горіло на 20 кв.м. Рятувальникам вдалося швидко загасити вогонь та не допустити його поширення на більшу площу та вберегти від знищення майже 80 тонн насіння кукурудзи. Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, 10 листопада в селі Пултівці Вінницького району сталася пожежа в зерносушарці. На момент загоряння всередині зберігалися близько 30 тонн зерна.