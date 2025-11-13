09:56  13 ноября
13 ноября 2025, 08:50

В Винницкой области задержали чиновника, который требовал деньги за справку об отсрочке от мобилизации

13 ноября 2025, 08:50
Фото: полиция
В Винницкой области задержали чиновника поселкового совета – главу комиссии по установлению факта ухода за родственниками с инвалидностью, который требовал деньги за оформление справки, что дает основание для отсрочки от мобилизации

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, в сентябре к 40-летнему чиновнику обратился местный житель с просьбой подтвердить постоянный уход за матерью с инвалидностью II группы. Вместо законной процедуры чиновник предложил "помощь" за вознаграждение – сначала просил 1000 долларов, а впоследствии изменил условия оплаты и потребовал талоны на топливо: 500 литров бензина и 500 литров дизеля (эквивалент приблизительно 60 тысяч грн) для себя и других лиц, которые должны быть вовлечены в оформление справок. Полученные документы должны стать основанием для отсрочки от мобилизации.

11 ноября во время получения взятки чиновника задержали, вещественные доказательства изъяли.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Винницкой области задержали чиновника, который требовал деньги за справку об отсрочке

Ранее сообщалось, что в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.

