13 листопада 2025, 08:50

На Вінниччині затримали посадовця, який вимагав гроші за довідку про відстрочку від мобілізації

13 листопада 2025, 08:50
Фото: поліція
У Вінницькій області затримали посадовця селищної ради – голову комісії із встановлення факту догляду за родичами з інвалідністю, який вимагав гроші за оформлення довідки, що дає підстави для відстрочки від мобілізації

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, у вересні до 40-річного посадовця звернувся місцевий мешканець з проханням підтвердити постійний догляд за матір’ю з інвалідністю II групи. Замість законної процедури посадовець запропонував "допомогу" за винагороду – спочатку просив 1000 доларів, а згодом змінив умови оплати і зажадав талони на пальне: 500 літрів бензину та 500 літрів дизелю (еквівалент приблизно 60 тисяч грн) для себе та інших осіб, які мали бути залучені до оформлення довідок. Отримані документи мали стати підставою для відстрочки від мобілізації.

11 листопада під час отримання хабара посадовця затримали, речові докази вилучили.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України. Йому загрожує до 10 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На Вінниччині затримали посадовця, який вимагав гроші за довідку про відстрочку

Раніше повідомлялося, що в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.

