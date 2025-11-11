На Вінниччині ліквідували пожежу в зерносушарці

Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

На території одного з приватних господарств рятувальники ліквідували пожежу в зерносушарці. На момент загоряння всередині зберігалися близько 30 тонн зерна.

Вогнеборцям вдалося запобігти знищенню врожаю та не допустити поширення полум’я на інші будівлі.

Причина займання встановлюється. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, 9 листопада у Хаджибейському районі Одеси сталася масштабна пожежа. Причина та збитки встановлюються.