Росіяни атакували інфраструктуру Вінниччини: серед постраждалих – дитина
В ніч на 30 жовтня Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, будинків та автомобілів
Про це повідомила заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.
Є постраждалі: четверо дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та 7-річна дитина – вона у важкому стані.
Усі служби працюють на місцях, ліквідовують пожежі. Вибухотехніки проводять огляд територій. Комісії фіксують пошкодження цивільних будівель та авто.
Нагадаємо, в Україні через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Одесі натовп напав на військових: ТЦК розкрив деталі інциденту
30 жовтня 2025, 11:21Війська РФ зранку вдарили "Іскандером" по Краматорську: що відомо
30 жовтня 2025, 10:58В Одесі жінка зірвала державний прапор та викинула його у смітник: їй світить ув'язнення
30 жовтня 2025, 10:56Запоріжжя після ворожої атаки: під завалами знайшли загиблого
30 жовтня 2025, 10:47Росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті
30 жовтня 2025, 10:35На Житомирщині вірянин "протестував" проти свого призову – що вирішив суд
30 жовтня 2025, 10:30Росіяни вдарили по ТЕС на Львівщині: у регіоні відключення світла
30 жовтня 2025, 10:07У Харкові засудили жінку, яка "зливала" росіянам місця дислокації Сил оборони
30 жовтня 2025, 10:00Пожежа на фермі, пошкоджена ЛЕП: наслідки російських ударів по Черкащині
30 жовтня 2025, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »