У Вінниці зіткнулися два легковики: двоє пасажирів у лікарні
ДТП сталася вранці 28 жовтня на Хмельницькому шосе у Вінниці
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися Renault під керуванням 40-річного водія та Kia, яким керував 25-річний чоловік.
Внаслідок ДТП отримали травми двоє пасажирів Renault, 32 і 33 років, їх доправили до лікарні.
Обох водіїв освідували – вони були тверезі. Автомобілі помістили на арештмайданчик.
Поліція встановлює обставини аварії.
Нагадаємо, ввечері 27 жовтня на Волині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст – він врізався в бетонну електроопору.
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Перевдягнулись у форму спецпідрозділу: на Буковині колишній правоохоронець перевозив ухилянтів за кордон "під прикриттям"
29 жовтня 2025, 10:00Трухнов і посадовці Одеси отримали підозри: подробиці від поліції
29 жовтня 2025, 09:49Сили ППО вночі знешкодили 93 зі 126 російських дронів: є влучання на десяти локаціях
29 жовтня 2025, 09:35На Буковині судили майора ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка: призовник виявився студентом
29 жовтня 2025, 09:22На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 09:15На Волині двоє ділків організували "трансфер" чоловіків через кордон за $7 тисяч
29 жовтня 2025, 09:07Пошкодження значні: на Одещині 27 тисяч родин залишаються без світла після ворожої атаки
29 жовтня 2025, 08:52"Продавали" за $500 000 посаду в НААН: двоє киян постануть перед судом
29 жовтня 2025, 08:49Росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури у центрі Чернігова
29 жовтня 2025, 08:41Масована атака на Одещину: пошкоджена енергетична та транспортна інфраструктура
29 жовтня 2025, 08:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »