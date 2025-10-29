Фото: поліція

ДТП сталася вранці 28 жовтня на Хмельницькому шосе у Вінниці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися Renault під керуванням 40-річного водія та Kia, яким керував 25-річний чоловік.

Внаслідок ДТП отримали травми двоє пасажирів Renault, 32 і 33 років, їх доправили до лікарні.

Обох водіїв освідували – вони були тверезі. Автомобілі помістили на арештмайданчик.

Поліція встановлює обставини аварії.

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня на Волині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст – він врізався в бетонну електроопору.