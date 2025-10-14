11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2025, 20:20

У Вінницькій області розкрили резонансне вбивство 2022 року: затримано підозрюваного

14 жовтня 2025, 20:20
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Після тривалого розслідування правоохоронці встановили підозрюваного у вбивстві, яке сталося понад рік тому

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними прокуратури, слідчі встановили особу, причетну до умисного вбивства, яке сталося у липні 2022 року на території Хмільницького району. Тіло місцевого мешканця з вогнепальним пораненням було виявлено на подвір’ї його домоволодіння. Протягом тривалого часу правоохоронцям не вдавалося визначити особу зловмисника та знайти знаряддя злочину.

Розслідування очолював керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко. У ході слідчих дій правоохоронці провели експертизи, слідчі експерименти та допити свідків. На основі зібраних доказів встановлено, що чоловік умисно позбавив життя потерпілого і намагався приховати сліди злочину.

За результатами досудового розслідування підозрюваному повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Розслідування здійснює Слідче управління ГУНП у Вінницькій області.

Нагадаємо про шокуючий випадок у Криворізькому районі, 29-річний чоловік убив жінку та намагався приховати злочин у колодязі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
кримінал розслідування убивство Вінниця умисне вбивство підозрюваний
У Самарівському районі Дніпропетровщини 32-річний чоловік пограбував храм на 6 тис. грн
14 жовтня 2025, 19:16
У Полтаві іноземець катував і ґвалтував жінку, яку заманив у гості: справу передали до суду
14 жовтня 2025, 09:46
На Криворіжжі 29-річний чоловік задушив жінку та скинув тіло в колодязь
13 жовтня 2025, 21:00
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Дніпропетровщині 32-річний чоловік вкрав 6 тис. грн зі скриньки для пожертв у храмі
14 жовтня 2025, 21:13
Позасудові розправи та вакханалія: як обнуляють українське право
14 жовтня 2025, 20:47
У трьох районах Києва частково зникло світло: що відомо про причини перебоїв
14 жовтня 2025, 20:45
До Мукачева прибув евакуаційний потяг з Дніпропетровщини: 9 дітей серед пасажирів
14 жовтня 2025, 20:01
13 кілограмів "товару": на Житомирщині затримали нарко-курє'ра
14 жовтня 2025, 19:55
На Харківщині викрили кол-центр, який продавав небезпечні БАДи літнім людям
14 жовтня 2025, 19:42
Пообіцяв заробіток: у Дніпрі чоловік оформив на знайому шість кредитів
14 жовтня 2025, 19:35
У Самарівському районі Дніпропетровщини 32-річний чоловік пограбував храм на 6 тис. грн
14 жовтня 2025, 19:16
На Дніпропетровщині через атаки дронів загинула жінка, пошкоджені будинки
14 жовтня 2025, 18:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »