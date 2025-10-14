Фото: Прокуратура України

Після тривалого розслідування правоохоронці встановили підозрюваного у вбивстві, яке сталося понад рік тому

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними прокуратури, слідчі встановили особу, причетну до умисного вбивства, яке сталося у липні 2022 року на території Хмільницького району. Тіло місцевого мешканця з вогнепальним пораненням було виявлено на подвір’ї його домоволодіння. Протягом тривалого часу правоохоронцям не вдавалося визначити особу зловмисника та знайти знаряддя злочину.

Розслідування очолював керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко. У ході слідчих дій правоохоронці провели експертизи, слідчі експерименти та допити свідків. На основі зібраних доказів встановлено, що чоловік умисно позбавив життя потерпілого і намагався приховати сліди злочину.

За результатами досудового розслідування підозрюваному повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Розслідування здійснює Слідче управління ГУНП у Вінницькій області.

