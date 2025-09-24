Фото: полиция

В лицее на Могилев-Подольском произошел конфликт между учителем и 13-летним учеником. Инцидент произошел 19 сентября на уроке физкультуры

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

23 сентября в полицию обратилась мать школьника, узнавшая о неправомерных действиях педагога в отношении ее сына.

Дознаватели сообщили 25-летнему учителю о подозрении по ч. 1 ст. 126 УК (преднамеренное нанесение ударов, повлекших физическую боль).

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все происшествия.

Ранее сообщалось, что полиция расследует обстоятельства избиения девочки в Кривом Роге Днепропетровской области. Группа подростков издевалась над 15-летней девочкой. Они били ее руками и ногами, толкали на землю.