Фото: поліція

У ліцеї на Могилів-Подільщині стався конфлікт між учителем і 13-річним учнем. Інцидент трапився 19 вересня під час уроку фізкультури

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

23 вересня до поліції звернулася мати школяра, яка дізналася про неправомірні дії педагога щодо її сина.

Дізнавачі повідомили 25-річному вчителю про підозру за ч. 1 ст. 126 ККУ (умисне завдання ударів, що спричинили фізичний біль).

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

