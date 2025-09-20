13:50  20 сентября
В Полтавской области мужчина бросил гранату в аптеку
12:19  20 сентября
На Полтавщине поезд протаранил авто Mazda: пострадал младенец
11:54  20 сентября
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома и автомобили
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2025, 13:28

В Киевской области пассажирский поезд сбил насмерть женщину

20 сентября 2025, 13:28
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Происшествие случилось в городе Вишневое Киевской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Пассажирский поезд сообщением "Тернополь-Киев" смертельно травмировал женщину.

По данным полиции, машинист подавал звуковые сигналы и применял экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. 80-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 19 сентября в Полтавской области электровоз протаранил авто Mazda. Пострадал младенец, травмированного ребенка госпитализировали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поезд железная дорога происшествия Киевская область погибшая
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Зеленский анонсировал создание отдельных штурмовых войск с "дроновой составляющей"
20 сентября 2025, 14:49
Харьковщина лидирует в Украине по количеству участников "Армии восстановления"
20 сентября 2025, 14:22
В Полтавской области мужчина бросил гранату в аптеку
20 сентября 2025, 13:50
Везли "для себя": закарпатские таможенники изъяли десятки новеньких iPhone 17 Pro Max
20 сентября 2025, 12:51
На Полтавщине поезд протаранил авто Mazda: пострадал младенец
20 сентября 2025, 12:19
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома и автомобили
20 сентября 2025, 11:54
Россияне ударили из РСЗО по промышленной зоне в Сумах: есть обесточивание
20 сентября 2025, 11:32
Вражеские дроны ударили по Черниговщине: есть погибшая, среди пострадавших – медики
20 сентября 2025, 11:15
Россияне обстреляли Николаевщину ракетами и дронами: возникли пожары, повреждены склады и дома
20 сентября 2025, 10:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »