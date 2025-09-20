В Киевской области пассажирский поезд сбил насмерть женщину
Происшествие случилось в городе Вишневое Киевской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Пассажирский поезд сообщением "Тернополь-Киев" смертельно травмировал женщину.
По данным полиции, машинист подавал звуковые сигналы и применял экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. 80-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, вечером 19 сентября в Полтавской области электровоз протаранил авто Mazda. Пострадал младенец, травмированного ребенка госпитализировали.
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Зеленский анонсировал создание отдельных штурмовых войск с "дроновой составляющей"
20 сентября 2025, 14:49Харьковщина лидирует в Украине по количеству участников "Армии восстановления"
20 сентября 2025, 14:22В Полтавской области мужчина бросил гранату в аптеку
20 сентября 2025, 13:50Везли "для себя": закарпатские таможенники изъяли десятки новеньких iPhone 17 Pro Max
20 сентября 2025, 12:51На Полтавщине поезд протаранил авто Mazda: пострадал младенец
20 сентября 2025, 12:19В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома и автомобили
20 сентября 2025, 11:54Россияне ударили из РСЗО по промышленной зоне в Сумах: есть обесточивание
20 сентября 2025, 11:32Вражеские дроны ударили по Черниговщине: есть погибшая, среди пострадавших – медики
20 сентября 2025, 11:15Россияне обстреляли Николаевщину ракетами и дронами: возникли пожары, повреждены склады и дома
20 сентября 2025, 10:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной