11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
23 вересня 2025, 16:17

На Вінниччині вантажний потяг на смерть збив чоловіка: поліцейські встановлюють особу загиблого

23 вересня 2025, 16:17
Ілюстративне фото: pixabay
Трагедія сталась 22 вересня на перегоні між станціями "Кублич – Розкошівка" у Гайсинському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під колеса вантажного потяга потрапив чоловік. Від отриманих травм він помер на місці.

Поліція з’ясовує особу загиблого. Йому орієнтовно 40-45 років, зріст 165-170 см, середньої статури. На лівому передпліччі – татуювання. Був одягнений у військову форму без розпізнавальних знаків.

Правоохоронці просять усіх, хто має будь-яку інформацію, повідомити за телефонами: (097) 670-12-29, (097) 305-49-47 або 102.

За фактом події розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, в місті Вишневе Київської області пасажирський потяг сполученням "Тернопіль-Київ" збив літню жінку. Від отриманих травм 80-річна жінка загинула на місці.

Вінницька область поїзд залізниця загиблий події поліція
