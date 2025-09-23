Ілюстративне фото: pixabay

Трагедія сталась 22 вересня на перегоні між станціями "Кублич – Розкошівка" у Гайсинському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під колеса вантажного потяга потрапив чоловік. Від отриманих травм він помер на місці.

Поліція з’ясовує особу загиблого. Йому орієнтовно 40-45 років, зріст 165-170 см, середньої статури. На лівому передпліччі – татуювання. Був одягнений у військову форму без розпізнавальних знаків.

Правоохоронці просять усіх, хто має будь-яку інформацію, повідомити за телефонами: (097) 670-12-29, (097) 305-49-47 або 102.

За фактом події розпочато кримінальне провадження.

