23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
23 вересня 2025, 18:26

У Вінниці підприємицю викрили на несплаті податків на 15 млн грн

23 вересня 2025, 18:26
Фото: БЕБ
Правоохоронці викрили підприємицю, яка займалася продажем побутових товарів та не сплатила понад 15 млн грн податків

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідство з’ясувало, що протягом кількох років жінка не декларувала доходи, які надходили на її банківський рахунок від продажу товарів. У результаті держава недоотримала понад 15,2 млн грн податків.

Підприємиці повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Нагадаємо, раніше на Буковині забудовнику оголосили підозру в ухиленні від сплати 5,5 млн грн податків.

