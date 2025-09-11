Подозреваемый в убийстве школьников в Винницкой области был арестован без права залога

фото: подозреваемый Алексей Пономарев /

Винницкий городской суд отправил под стражу без права залога Алексея Пономарева, подозреваемого в убийстве детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Известно, что суд заключил его под стражу на 60 суток, без права внесения залога.

Старший группы прокуроров Олег Ткаленко, глава прокуратуры Винницкой области, сообщил, что подозреваемый в полном объеме не признает вину.

Задержанный мужчина предварительно объяснил свои действия общими неприязненными отношениями. Впрочем, его окончательный мотив пока неизвестен.

Напомним, 10 сентября в городе Шаргород Винницкой области мужчина с ножом напал на двух юношей – Владислава Бевзу и Николая Билыка, учеников 10 и 11 класса местного лицея.