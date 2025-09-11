Підозрюваного в убивстві школярів на Вінниччині арештували без права застави

фото: підозрюваний Олексій Пономарьов / hromadske

Вінницький міський суд відправив під варту без права застави Олексія Пономарьова, якого підозрюють у вбивстві дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Відомо, що суд взяв його під варту на 60 діб, без права внесення застави.

Старший групи прокурорів Олег Ткаленко, очільник прокуратури Вінниччини, повідомив, що підозрюваний у повному обсязі не визнає провину.

Затриманий чоловік попередньо пояснив свої дії загальними неприязними відносини. Утім, його остаточний мотив поки невідомий.

Нагадаємо, 10 вересня місті Шаргород Вінницької області чоловік із ножем напав на двох юнаків – Владислава Бевзу та Миколу Білика, учнів 10 та 11 класу місцевого ліцею.