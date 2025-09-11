15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 16:19

Підозрюваного в убивстві школярів на Вінниччині арештували без права застави

11 вересня 2025, 16:19
фото: підозрюваний Олексій Пономарьов / hromadske
Вінницький міський суд відправив під варту без права застави Олексія Пономарьова, якого підозрюють у вбивстві дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Відомо, що суд взяв його під варту на 60 діб, без права внесення застави.

Старший групи прокурорів Олег Ткаленко, очільник прокуратури Вінниччини, повідомив, що підозрюваний у повному обсязі не визнає провину.

Затриманий чоловік попередньо пояснив свої дії загальними неприязними відносини. Утім, його остаточний мотив поки невідомий.

Нагадаємо, 10 вересня місті Шаргород Вінницької області чоловік із ножем напав на двох юнаків – Владислава Бевзу та Миколу Білика, учнів 10 та 11 класу місцевого ліцею.

